В Челябинске уголовное дело учредителя компании "Речелстрой" передано в суд

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора Сергея Вегельмана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Они обвиняются в причинении имущественного ущерба путем обмана и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Следствие считает, что обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн рублей средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам.

Напомним, Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе следствия было проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1,5 тыс. граждан, а также допрошены более 200 свидетелей.

Возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых на сумму более 53 млн рублей.