Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

"Либо вы оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил о намерениях "приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября". Он добавил, что там Турция сможет разместить порядка одного миллиона беженцев, передает ТАСС.

Эрдоган ранее уже грозил Западу тем, что его страна может открыть свои границы с Евросоюзом для беженцев. По его словам, это произойдет, если ЕС продолжит недружественную политику по отношению к Анкаре.

Европа в последние несколько лет переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.