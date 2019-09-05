В Курганской области нет дефицита лекарств для льготников

В Зауралье нет дефицита лекарств для льготных категорий граждан, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

На закупку лекарств из федерального бюджета Зауралью выделили более 315 млн руб. Областная казна выделила более 318 млн руб.

Как добавили в ведомстве, финансирование по федеральной льготе зависит от количества льготников, которые сохранили за собой право на получение набора социальных услуг.

Сейчас запасы лекарств по федеральной и региональной льготам составляют от 6 до 8 месяцев.