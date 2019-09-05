27 Сентября 2020
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ВУНЦ ВВС &quot;Военно-воздушная академия&quot;, анатолий сердюков, самолеты (2012) | Фото: Накануне.RU

"Избыточное количество руководителей": Сердюков рассказал про оптимизацию штата ОАК

Глава авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков рассказал о реформировании ОАК после ее вхождения в госкорпорацию. Топ-менеджер акцентирует внимание на "налаживании эффективной кооперации заводов ОАК с другими предприятиями авиационного кластера Ростеха".
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"Нам предстоит большой объем работ, включая оптимизацию структуры производства и управления. Необходимо синхронизировать бизнес-процессы, внимательно оценить цепочки поставок, выстроить эффективную кооперацию внутри авиационного кластера Ростеха", - заявил Сердюков в интервью РИА Новости. По его словам, возможно выделение гражданского сектора под отдельное управление и появление в этих программах иностранных партнеров.

Также он прокомментировал оптимизацию штата: "Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК — избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК. Кроме того, упразднено пять должностей заместителей генерального директора. В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала. Отмечу, что квалифицированный инженерный и конструкторский состав оргштатные мероприятия не затрагивают".

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"Избыточное количество руководителей": Сердюков рассказал про оптимизацию штата ОАК

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Теги: анатолий сердюков, оак, ростех, оптимизация штата



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