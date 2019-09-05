27 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
Евгений Куйвашев вручил премии лучшим школьникам региона (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

50 лучших свердловских школьников получили по 30 тысяч от губернатора

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил премии лучшим школьникам региона. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, значимые награды присуждены за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.
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В общей сложности премий были удостоены 50 школьников из Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевского, Туринского, Полевского, Качканарского, Березовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича, и городского округа Рефтинский, поселка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска.

"Сегодня нашей стране, чтобы развиваться, как никогда нужны умные головы, креативные, инициативные специалисты, люди, способные творчески мыслить, отходить от шаблонов и стереотипов. XXI век изобилует примерами, как одна удачная и плодотворная идея способна изменить мир, создать новые отрасли экономики, обеспечить благосостояние целых стран. Сегодня такие идеи нужны России, а, значит, нужны вы: умные, образованные, целеустремленные, активные молодые люди.

Евгений Куйвашев вручил премии лучшим школьникам региона(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Премия губернатора – не просто награда за ваш ум, талант и усердие. Это выражение нашей надежды на вас, веры в то, что вы разовьете свои таланты и направите их на укрепление экономики, обеспечение прорывного развития России", - сказал на церемонии вручения Евгений Куйвашев.

Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся региона предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Награда была учреждена еще в 1997 году, за два десятилетия лауреатами стали более 900 школьников. Общая сумма на выплату премии превышает 24 млн рублей. В ходе торжественной церемонии награждения также были вручены благодарственные письма губернатора учителям, тренерам и педагогам дополнительного образования.

Евгений Куйвашев вручил премии лучшим школьникам региона(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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50 лучших свердловских школьников получили по 30 тысяч от губернатора

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Теги: школьники, премии, Куйвашев, губернатор



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