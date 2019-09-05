Нацсовет Украины по ТВ потребовал лишить лицензии канал NewsOne за "неправильную" позицию по Донбассу

Украинский нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором решил обратиться в суд против телеканала NewsOne с требованием лишить его лицензии. Поводом является "разжигание межнациональной, расовой, религиозной ненависти и вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала", а одной из причин - позиция многих гостей канала, что необходимо выполнять Минские соглашения, в частности предоставить Донбассу особый статус и пойти на диалог с республиками.

Как сообщало Накануне.RU, совет назначил внеплановую проверку канала NewsOne после планов провести телемост Киев - Москва.

Намерение провести телемост с Москвой вызвало возмущение в совете. На заседании были перечислены и "недопустимые" высказывания на канале. Например, 6 июня Виктор Медведчук заявил, что нужно возобновить связи с Россией и странами СНГ, а Юрий Бойко - что нужно отменить закон о декоммунизации, а Украина должна быть нейтральной. 28 июня депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик сказал, что в Донбассе нет российских войск. 2 июля Вадим Рабинович заявил, что закон о языке вредный, так как половина страны говорит на русском. Все это в совете сочли неприемлемым и подлежащим запрету.

Член совета Сергей Костинский обвинил канал в попытке защищать права русского и русскоязычного большинства и призывах к выполнению Минских соглашений, которые Украина, к слову, подписала и обязалась выполнить.

"Это политическое судилище", - так охарактеризовал происходящее директор телеканала Юрий Будяк.

По существу, Киев хочет запретить выражать те мнения, которые он считает неправильными. Как сообщало Накануне.RU, недавно советник Зеленского Никита Потураев анонсировал запрет неугодных СМИ.

За политической составляющей стоят и бизнес интересы. "Страна" отмечает, что все члены нацсовета представляют олигархические группы, заинтересованные в закрытии канала. Так, Ольга Герасимюк, Максим Оноприенко, Юрий Зиневич и Олег Черныш входят в группу Коломойского-Зеленского. Ульяна Фещук, Сергей Костинский и Валентин Коваль представляют интересы Петра Порошенко и его медиа, Александр Ильяшенко - Рината Ахметова. Все олигархи хотят избавиться от популярного конкурента на медиарынке, пользуясь удобным случаем - "политически неправильной" позицией канала.

Напомним, еще перед вторым туром президентских выборов Зеленский анонсировал информационную войну против Донбасса и России, которая является "врагом".