27 Сентября 2020
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Экономика В России
Анатолий Сердюков (2015) | Фото:

Сердюков рассказал, что будет с долгами ОАК и кто будет по ним платить

Глава авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков предсказал "существенные изменения в операционной деятельности ОАК и реформирование авиастроения в целом".

"У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые", - заявил Сердюков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что "эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач". "Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом", - прогнозирует Сердюков.

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Напомним, в июле этого года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация нуждается в докапитализации на сумму более чем в 300 млрд руб. "Да, там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд [рублей]. Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку", - заявил Чемезов.

При этом он ранее намекал и на желание реструктуризировать долги ОАК. "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", - заявил руководитель корпорации в интервью "России 1". Также глава Ростеха считает, что банки и также "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.

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Сердюков рассказал, что будет с долгами ОАК и кто будет по ним платить

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Теги: анатолий сердюков, оак, ростех, долги, кредиты, сергей чемезов



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