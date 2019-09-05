В Нижневартовске за три года благоустроили более 130 домовых территорий

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев подвел промежуточные итоги реализации проекта "Марафон благоустройства" в первом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам куратора городского блока ЖКХ, участие в "марафоне" в этом году принимают 33 дома. Семь домов приняты полностью.

"В приемке принимают участие жители, представители управляющих компаний, депутаты. Если выявляют недочеты, подрядчик переделывает свою работу. Сейчас эти мероприятия продолжаются. Также продолжается реконструкция дворовых пространств. До конца октября все должно быть завершено", - заявил он.

Отметим, что в первом микрорайоне проживают более 7,4 тыс. вартовчан. За три года "Марафона благоустройства" его участниками стали более 30 тыс. человек, комфортно оформлены общедомовые пространства более 130 домов. Число вартовчан, заинтересованных в том, чтобы их дома вслед за домами пятого, второго и первого микрорайонов, попали в "марафон" растет.

Максим Коротаев напомнил вартовчанам, что для того, чтобы стать участниками проекта необходимо пройти ряд процедур. В первую очередь, жителям многоквартирного дома необходимо провести собрание жильцов и решить, какой должна быть благоустроенная территория. Также требуется разработать проект вместе с управляющей компанией и отправить заявку в городской департамент ЖКХ. Причем, сделать это, желательно, чем скорее, тем лучше, поскольку дому также придется пройти некоторые критерии отбора.

"Критериев довольно много. Например, есть такой пункт, как платежная дисциплина дома. То есть, какой долг у дома за коммунальные и жилищные услуги. Кроме того, учитываются состояние дома, год постройки и другие", - пояснил Максим Коротаев.

Замдиректора департамента ЖКХ Ирина Воликовская отметила, что вартовчане - участники "Марафона благоустройства" могут общаться друг с другом и обращаться в управляющую компанию онлайн. Для этого на портале главы города "Наш Нижневартовск" разработан сервис "Карта "Марафона благоустройства", а также чат для жителей с помощью которого собственники смогут оставить свои отзывы или предложения, которые увидят представители УК.

"Это очень удобно, и отзывы положительные мы получаем", - подчеркнула Ирина Воликовская.

Напомним, "Марафон благоустройства" - уникальный для Нижневартовска, и Югры в целом, проект. Благодаря благоустройству за два года преобразилось 77 дворов, установлены детские и спортивные комплексы, отремонтированы тротуары и проезды, установлены контейнерные площадки, впервые в городе сделаны экопарковки и многое другое.

Проект стартовал по инициативе мэра города Василия Тихонова, а в Югре старт комплексному благоустройству дала глава региона Наталья Комарова. Добавим, что ранее "Марафон" высоко оценил спикер думы Югры Борис Хохряков.