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Карта подачи отопления, Наш Нижневартовск (2019) | Фото: n-vartovsk.ru

Нижневартовск готов к отопительному сезону: в соцобъекты уже начало поступать тепло

Нижневартовск готов к началу отопительного сезона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, тепло уже начали подавать в социальные объекты города.

В домах вартовчан батареи нагреются позже - в зависимости от погоды. Узнать, когда их дома начнут отапливать, вартовчане смогут на портале главы города "Наш Нижневартовск" с помощью нового сервиса "Карта подачи отопления". Помещения с отоплением обозначены зеленым цветом. Котельные запустят одновременно. Это займет несколько дней. После чего начинается непосредственно подключение каждого дома. Этой работой занимаются управляющие компании.

В городском департаменте ЖКХ обращают внимание горожан на то, что подача тепла будет вестись постепенно - специалистам необходимо проверить есть ли завоздушенность, отрегулировать, при необходимости системы внутри дома и провести другие работы. По всем вопросам вартовчанам надо обращаться в диспетчерские службы своих УК.

В дома, где идет капитальный ремонт (полная замена системы отопления), тепло подадут после окончания обязательных мероприятий. Такие здания на карте будет обозначены другим цветом.

Карта подачи отопления, Наш Нижневартовск(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и для повышения надежности энергоснабжения водоочистных сооружений №2 в нижневартовском "Горводоканале" завершилась установка дизельной электростанции – резервного источника питания на случай непредвиденных ситуаций. Из бюджета предприятия на эти нужды было выделено около 20 млн руб.

По словам исполняющего обязанности главного инженера "Горводоканала" Олега Щербакова, энергетическая установка мощностью 1500 кВт будет использоваться при нарушении работы основного источника питания на ВОС-2, например, в случае аварии на сетях.

"Дизельная электростанция позволит в короткие сроки обеспечить бесперебойную работу на предприятии, соответственно и непрерывное водоснабжение города", – пояснил Олег Щербаков.

Карта подачи отопления, Наш Нижневартовск(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

По словам мастера электроучастка Вячеслава Харкевича, запуск дизель-генератора начинается с отключения двигателя с электрического подогрева. Далее необходимо открыть подачу топлива, включить панель приборов и нажать кнопку запуска. Установка выходит на требуемую мощность меньше, чем за 10 секунд.

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Нижневартовск готов к отопительному сезону: в соцобъекты уже начало поступать тепло

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Теги: тепло, подача тепла, отопительный сезон, карта подачи отопления



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