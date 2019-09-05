Богданов сделал заявление о росте акций "Сургутнефтегаза" и снизил стоимость компании

Глава "Сургутнефтега" Владимир Богданов прокомментировал рост стоимости акций нефтяной компании после создания дочернего общества "Регион".

3 сентября за несколько часов акции "СНГ" дорожали на 20%, рост на 4 сентября достигал 45%. Аналитики объясняли скачок ожиданиями инвесторов о том, что "Сургутнефтегаз" распечатает "кубышку" и начнет инвестировать деньги в ценные бумаги.

Владимир Богданов заявил, что торговля носила исключительно спекулятивный характер. По его словам, многие компании создают дочерние общества, а информация о том, что "СНГ" создал "дочку" для выкупа акций - домыслы спеулянтов.

"Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций… продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают… У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", — приводит слова Богданова "Прайм".

После заявления Богданова акции компании на Московской бирже подешевели почти на 5%.