Сердюков не смог назвать российских заказчиков двигателей ПД-14 помимо "Аэрофлота"

Глава авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков заявил, что Китай проявляет интерес к отечественному двигателю ПД-14. Кроме китайских авиастроителей эти силовые установки могут привлечь и потенциальных покупателей самолета МС-21, одна из версий которого будет выпускаться именно с этими моторами от ОДК.

"Поставки могут начаться после международной валидации российского сертификата типа ПД-14. Уже сейчас ОАК ведет работу с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности их поставки с двигателями ПД-14 после получения сертификата летной годности на самолет", - заявил Сердюков в интервью РИА Новости.

При этом он отказался назвать российских заказчиков двигателя (помимо "Аэрофлота"), которые, якобы, заинтересовались покупкой ПД-14.

Макет ПД-14 на МАКС-2019

"Результаты испытаний уже сейчас подтверждают высокую надежность и экономичность отечественной силовой установки. Не вижу причин, по которым она не будет востребована на рынке, но отмечу, что спрос на нее будет зависеть от маркетинговых успехов проекта МС-21 в целом. Заказчики, если мы говорим об авиакомпаниях, покупают все же не двигатели, а воздушные суда. В настоящий момент контрактация на МС-21 находится на уровне 175 самолетов (ранее глава Минпромторга Мантуров озвучил цифру в 200 машин – прим. ред.) как с двигателями ПД-14, так и с двигателями Pratt&Whitney. Эта цифра, безусловно, будет расти с учетом перспективных прогнозов российского и мирового рынка сегмента среднемагистральных воздушных судов", - заявил Сердюков.

Напомним, ранее корпорация "Иркут" (производит МС-21, входит в ОАК) заказала 20 комплектов американских силовых установок PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney). В корпорации этот выбор объяснили пожеланием заказчика (которым является "Аэрофлот"). Так что она первые серийные МС-21 встанут импортные моторы.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщала, что "ОДК - Пермские моторы" в следующем году изготовит 11 двигателей ПД-14 для самолетов МС-21. По информации издания, заказов на 2021 г. у предприятия пока нет.