В Зауралье в день выборов на участках будут работать более тысячи полицейских

В Курганской области безопасность выборов в единый день голосования будут обеспечивать более 1 тыс. полицейских, об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве региона, посвященном подготовке к выборам 8 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил вице-губернатор региона Владислав Кузнецов, основная задача для всех - это обеспечить максимальную прозрачность выборов.

"Временный оперативный штаб объединит всех представителей силовых структур и будет готов отреагировать на любую нештатную ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Зауралья.