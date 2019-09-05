27 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
(2018) | Фото:

Тюменские антимонопольщики не могут взыскать с должников сотни миллионов рублей

Управление ФАС по Тюменской области в 2018 г. взыскало с должников 25,2 млн руб., при этом сумма наложенных штрафов составила 934 млн руб.

Как пояснил начальник тюменской УФАС Игорь Веретенников, связано это с долгими бюрократическими процедурами: от штрафа через судебные апелляции и судебных приставов проходит много времени и ответчик успевает ликвидировать юридическое лицо и скрыться.

Кроме этого он посетовал, что суммы штрафов зачастую суды снижают. "Мы используем методику расчета штрафа в КоАП, но суды могут снижать суммы по своему усмотрению", - подчеркнул Веретенников на заседании комитета облдумы.

Отметим, что депутаты, глядя на статистику, даже предположили, что в отчете антимонопольной службы закралась ошибка, однако, оказалось, что это не опечатка.

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Тюменские антимонопольщики не могут взыскать с должников сотни миллионов рублей

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Теги: УФАС Тюменской области, Тюменская областная дума



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