27 Сентября 2020
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ЮГУ личинки рис (2018) | Фото: vk.com/id292146146

В Липецкой области прокуратура нашла в школьной столовой червей в рисе

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по факту обнаружения червей в школьной столовой в Липецкой области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Задонска обратилась с жалобой на организацию питания в школе №2.

Работники ведомства, лично приехавшие в школу, обнаружили червей в рисе, предназначенном для детского питания.

Услуги питания в школе предоставляет одна из липецких фирм на основании муниципального контракта. Организацию проверяют.

Ранее прокуратура на Среднем Урале занялась проверкой информации о выдаче компота с червями в школьной столовой. Из СМИ стало известно, что это произошло в средней школе №2 Каменска-Уральского.

Кроме того, похожий скандал разгорелся в Курганской области: учеников юргамышской школы накормили мясными субпродуктами. Один из детей сделал фото и разослал его в местные паблики - это мгновенно вызвало волну негодования у пользователей.

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В Липецкой области прокуратура нашла в школьной столовой червей в рисе

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Теги: школьная столовая, черви, рис



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