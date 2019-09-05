27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Пласидо Доминго (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Еще одиннадцать женщин обвинили 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Новые обвинения в адрес мировой звезды появились спустя три недели после того, как агентство Associated Press рассказало о свидетельствах семи певиц и одной танцовщицы о домогательствах со стороны испанского тенора. Предполагаемые инциденты начали в 80-х годах прошлого века.

Сам Доминго отрицает все выдвинутые в его адрес обвинения, но при этом извинился перед всеми, кому мог невольно причинить страдания. 

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Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

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Теги: пласидо доминго, сексуальные домогательства, обвинения



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