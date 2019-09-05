Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Еще одиннадцать женщин обвинили 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Новые обвинения в адрес мировой звезды появились спустя три недели после того, как агентство Associated Press рассказало о свидетельствах семи певиц и одной танцовщицы о домогательствах со стороны испанского тенора. Предполагаемые инциденты начали в 80-х годах прошлого века.

Сам Доминго отрицает все выдвинутые в его адрес обвинения, но при этом извинился перед всеми, кому мог невольно причинить страдания.