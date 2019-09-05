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Общество Челябинская область
памятник Ленину, Челябинск, ремонт, (2018) | Фото: Накануне.RU

"90% работ выполнены некачественно". КСП подвела итоги проверки расходования средств на ремонт памятника Ленину в Челябинске

Ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске выполнен некачественно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела контрольного мероприятия по расходованию средств областного бюджета, направленных на ремонтные работы объекта культурного наследия регионального значения. Установлено, что более 90% работ выполнены некачественно.

"Имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

КСП направит предписания с требованием устранить нарушения.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Челябинске состоялась официальная приемка ремонтных работ памятника Ленину. Ремонт архитектурного ансамбля должны были завершить до конца октября, но сроки сдвинулись. В начале августа ремонтные работы были приостановлены из-за жалоб общественности: работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. Стоит отметить, что к приемке монумент не почистили от снега. Однако объект приняли, но уже тогда коммунисты обратили внимание на образовавшиеся трещины в швах.

Памятник Ленину в Челябинске(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции город выделил 14,8 млн руб. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис".

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"90% работ выполнены некачественно". КСП подвела итоги проверки расходования средств на ремонт памятника Ленину в Челябинске

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Теги: памятник Ленину, памятник, монумент, реконструкция, площадь революции,



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