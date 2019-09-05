27 Сентября 2020
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ПД-14, ОДК (2018) | Фото: Правительство Пермского края

СМИ: Топ-менеджера входящей в Ростех ОДК задержали по запросу США

Сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в государственную корпорацию Ростех) задержали по запросу США, сообщает РБК со ссылкой на сообщение госкорпорации.

О каком именно сотруднике идет речь, в госкорпорации не уточнили. "Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации", — заявил Ростех.

"Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника, — заявили в пресс-службе ОДК. — Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы".

Источник РБК в корпорации сообщил, что сотрудник, о котором идет речь — это директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов. О задержании Коршунова также пишет "Фонтанка". По данным газеты, это произошло 3 сентября в аэропорту Неаполя, куда он прилетел из Москвы.

Ситуацию уже прокомментировал Владимир Путин: "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли. В этом случае мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией".

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СМИ: Топ-менеджера входящей в Ростех ОДК задержали по запросу США

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Теги: одк, ростех, топ-менеджер, задержание



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