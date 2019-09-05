В Росгидромете задумались о разработке методики вызывания дождя и рассеивания тумана
Специалисты Росгидромета намерены разработать методики искусственного вызывания осадков, защиты от града, а также рассеивания тумана и схода лавин.
Об этом сообщается на сайте Минприроды. Предложения размещены для общественного обсуждения.
Отмечается, что введение методик позволит сократить риски гибели людей, а также засух и лесных пожаров.
Ранее стало известно, что Правительство РФ перенаправит 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники, которая пойдет на тушение природных пожаров в этом году.