27 Сентября 2020
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коллаж, Дональд Трамп, Владимир Путин, война, терроризм, карта (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин признался, что предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин признался, что предлагал Соединенным Штатам Америки купить у России гиперзвуковое оружие. Глава государства сделал соответствующее заявление сегодня на полях Восточного экономического форума.

Как пишет ПолитЭксперт, Путин отметил, что президент США Дональд Трамп рассказал ему, что американцы сами планируют произвести аналог.

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили и можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" - цитирует президента РИА Новости.

коллаж, Трамп, ракеты, РСМД(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, "пока внятного ответа от американцев мы не получили".

Напомним, также сегодня на экономическом форуме Владимир Путин прокомментировал протестные акции в Москве. Он заявил, что молодежь имеет на них право, но должна действовать в рамках закона.

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Путин признался, что предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

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Теги: Путин, Трамп, оружие, Россия, США



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