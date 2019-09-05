Путин считает, что МС-21 будет производиться из собственных комплектующих – без участия США

Россия была готова при строительстве самолета МС-21 к кооперации с США по производству отдельных узлов и деталей, но в итоге было решено сделать самолет из собственных комплектующих. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.

"Кооперация была бы уместна [по производству деталей для МС-21], мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы, так как они покупают у нас титан в большом количестве и производят Boeing из нашего титана", - сказал Путин. Но, подчеркнул он, было решено, что самолет МС-21 будет собран из отечественных деталей, передает ТАСС. "Может это отчасти хорошо, потому что будут свои материалы, мы не будем в этом смысле ни от кого зависеть", - сказал президент.

Стоит отметить, что часть МС-21 (по крайней мере, 20 первых самолетов для "Аэрофлота") все же будет с "американским участием": на них поставят силовые установки PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney). А вот испытания и сертификация версии с российским двигателем ПД-14 пока задерживается (ожидается в 2020 году). Также из-за санкций, а не из идейных соображений производителю пришлось самостоятельно разрабатывать композитное крыло. Да и в целом чиновники нет-нет да выскажут опасения на тот счет, что дополнительные санкции могут еще на некоторое время отодвинуть реализацию проекта (она уже перенесена на год).