Украинский суд временно запретил ликвидировать киевский "патриархат"

Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил исковое заявление адвокатов раскольнического киевского "патриархата" (КП) о запрете митрополиту "единой церкви" Иоанну Яременко совершать любые действия по ликвидации "патриархата". Об этом сообщает КП в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, в июле раскольники создали ликвидационную комиссию (Минкульт ее в этом поддержал), что вызвало протест лидера КП Михаила Денисенко-Филарета, который призвал президента Владимира Зеленского защитить свою организацию. Позже Киев закрыл банковский счет КП по просьбе лидера "единой церкви" Сергея Думенко ("Епифания").

Суд постановил, что Яременко не имеет права распоряжаться имуществом КП, а также совершать любые действия по его ликвидации. Филарет же обвиняет бывших коллег по расколу в связи с этим именно в попытке присвоить имущество КП.

Напомним, Минкульт Украины пригрозил Филарету санкциями за попытки сохранить КП. Однако с приходом нового правительства все может измениться, и КП позволят существовать. Нынешнее решение суда дает КП надежду, тем более что организация не инициировала процесс своей ликвидации, а попытки государства ее ликвидировать связаны с вмешательством в чисто церковные вопросы. Минкульт интерпретирует декабрьский "объединительный собор" раскольников как самороспуск КП, однако явно выходит за пределы своих полномочий.