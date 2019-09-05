27 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Молодежь имеет право на протестные акции, это встряхивает власть - Путин

Владимир Путин заявил, молодежь имеет право на протестные акции, но должна действовать в рамках закона. Российский лидер отметил, что такие выступления иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

"Молодежь имеет право на протестные акции, люди имеют право на выражение своей точки зрения, это иногда приводит к результату, встряхивает власть. Но действовать нужно в рамках закона", - сказал российский президент.

В минувшие несколько недель в Москве прошли акции протеста, в том числе и не согласованные, в поддержку справедливых выборов в Мосгордуму. В ходе митингов были столкновения протестующих с полицией и Росгвардией, сейчас в судах рассматриваются дела по этим инцидентам, некоторые фигуранты получили реальные сроки заключения.

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Молодежь имеет право на протестные акции, это встряхивает власть - Путин

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Теги: владимир путин, протест, молодежь



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