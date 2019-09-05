Евгений Куйвашев призвал свердловчан выйти на экологические субботники

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, субботник, сквер у драмтеатра (2019) | Фото:фонд святой екатерины

Евгений Куйвашев призвал свердловчан выйти на экологические субботники

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал жителей Свердловской области к участию в экологических субботниках "Зеленая Россия" и других акциях, направленных на сохранение чистоты лесов, парков и скверов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как заявил губернатор сегодня, 5 сентября, на заседании областного правительства, формирование экологической культуры и экологического сознания - это важнейшая задача.

"Экологическая культура должна быть заложена в каждом решении, в каждом действии, формировать ее в людях нужно с самого раннего возраста. Считаю, экологические традиции необходимо создавать в семьях, развивать во всех образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях", - отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Он также выразил уверенность в том, что различные акции, субботники и марафоны по очистке территорий от мусора, благоустройству и озеленению парков и скверов в уральских городах служат преображению региона и улучшению качества жизни людей.

Напомним, на Среднем Урале 7 сентября стартует всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия". Во время проведения мероприятия планируется очистить от мусора парки, скверы и зоны отдыха.

Отметим, ранее губернатор призвал всех жителей Свердловской области бережно относиться к природе и вносить свой вклад в ее сохранение.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев призвал свердловчан выйти на экологические субботники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, субботники, экология, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2019 09:29 Мск В сентябре Свердловская область присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети