Евгений Куйвашев призвал свердловчан выйти на экологические субботники

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал жителей Свердловской области к участию в экологических субботниках "Зеленая Россия" и других акциях, направленных на сохранение чистоты лесов, парков и скверов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как заявил губернатор сегодня, 5 сентября, на заседании областного правительства, формирование экологической культуры и экологического сознания - это важнейшая задача.

"Экологическая культура должна быть заложена в каждом решении, в каждом действии, формировать ее в людях нужно с самого раннего возраста. Считаю, экологические традиции необходимо создавать в семьях, развивать во всех образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях", - отметил Евгений Куйвашев.

Он также выразил уверенность в том, что различные акции, субботники и марафоны по очистке территорий от мусора, благоустройству и озеленению парков и скверов в уральских городах служат преображению региона и улучшению качества жизни людей.

Напомним, на Среднем Урале 7 сентября стартует всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия". Во время проведения мероприятия планируется очистить от мусора парки, скверы и зоны отдыха.

Отметим, ранее губернатор призвал всех жителей Свердловской области бережно относиться к природе и вносить свой вклад в ее сохранение.