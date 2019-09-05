Против Абызова возбудили третье уголовное дело

СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Речь идет о статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В деле фигурирует сумма около 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник.

Адвокаты Абызова подтвердили информацию. По их словам, следствие пытается таким образом удержать арест имущества, наложенный по делу экс-министра.

Ранее Абызова обвинили в незаконном получении 32 млрд рублей по новому делу. О нем стало известно 27 августа. Сообщалось, что дело уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Ранее адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. По делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд руб.