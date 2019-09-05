27 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
Тюменская областная дума (2016) | Фото:todnb.ru

Тюменские антимонопольщики пожаловались депутатам на "профессиональных жалобщиков"

Тюменское УФАС посетовала на "профессиональных жалобщиков" во время своего ежегодного отчета на заседании профильного комитета в региональной думе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, антимонопольная служба зафиксировала увеличение количества жалоб, "поданных такой категорией, как "профессиональные жалобщики", которые не принимают участия в закупках, но стоят свой бизнес на анализе информации с портала государственных закупок", - пояснили представители УФАС.

По их словам, несмотря на то, что права таких жалобщиков никак не могут быть нарушены, претензии все же приходится рассматривать, в результате процедура проведение торгов "тормозится".

"При этом недобросовестные заявители не ограничены правом обратиться в контрольный орган с соответствующей жалобой, и не обременены никакими материальными издержками", - пишут в своем отчете чиновники из УФАС.

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Тюменские антимонопольщики пожаловались депутатам на "профессиональных жалобщиков"

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Теги: УФАС Тюменской области, тюменская областная дума



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