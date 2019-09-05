Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей – Джорджа и Шарлотту – в школу

Шестилетний принц Джордж пошел в первый класс, а четырехлетняя Шарлотта – в подготовительный.

В 2017 году Джорджа в престижную частную школу Баттерси (Лондон) отвел только отец – Кейт Миддлтон в тот момент была беременна третьим ребенком. Так что уж Шарлотту она не упустила шанса сопроводить на первый в жизни девочки урок. В сети тут же появились фотографии и видео короткого прохода семьи от автомобиля до класса. Видно, что Джордж чувствует себя уже вполне уверено в роли школьника, а вот маленькая Шарлотта боится, держит маму за руку и постоянно прячется за ее юбкой. У входа в школу Кембриджей встречала директор собственной персоной.

Обучение в этой частной школе стоит порядка 19 тыс. фунтов в год за одного ребенка (около 1,5 млн руб.).