"Подходим к финалу": Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной.
Российский лидер заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям. "Но подходим к финалу", - цитирует его РИА Новости.
Накануне Кремль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
Анонсов быть не может, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее главный редактор РИА "Новости. Украина" Кирилл Вышинский отметил, что не видит никакого смысла в участии в обмене заключенными между Москвой и Киевом.
По мнению Вышинского, он не собирается ни на кого меняться и не давал никакого согласия на обмен.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова.