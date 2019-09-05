"Подходим к финалу": Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной.

Российский лидер заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям. "Но подходим к финалу", - цитирует его РИА Новости.

Накануне Кремль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

Анонсов быть не может, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее главный редактор РИА "Новости. Украина" Кирилл Вышинский отметил, что не видит никакого смысла в участии в обмене заключенными между Москвой и Киевом.

По мнению Вышинского, он не собирается ни на кого меняться и не давал никакого согласия на обмен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова.