27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Уралец получил 4 года колонии за разбитую бутылку водки и оскорбление полицейских

В Свердловской области вынесен приговор 30-летнему ранее судимому жителю закрытого города Новоуральска. Его признали виновным в грабеже и оскорблении представителей власти.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось вечером 13 марта: пьяный мужчина находился в торговом зале продуктового магазина в Театральном проезде и решил похитить бутылку водки. Для этого он спрятал ее в свою одежду и направился к выходу, однако сотрудники торговой точки заметили действия незадачливого воришки.

Ограбление магазина в Новоуральске(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Двери магазина были немедленно заблокированы. Поняв, что уйти не удастся, злоумышленник вернулся в торговый зал и намеренно разбил похищенную бутылку. На место вызвали полицейских, которых уралец затем обложил грубой нецензурной бранью.

С учетом уже имевшейся у мужчины судимости ему назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы. Отбывать срок любитель водки будет в исправительной колонии общего режима.

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Уралец получил 4 года колонии за разбитую бутылку водки и оскорбление полицейских

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Теги: водка, колония, полиция, приговор



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