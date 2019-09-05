В России сокращается спрос на платное образование

Все меньше россиян готовы платить за образование. Если в 2015 г. за образовательные услуги детей готовы были оплатить 64% родителей, то в 2019 г. их число снизилось до 55%, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос родителей на тему платного образования провел исследовательский холдинг "Ромир". Выяснилось, что 31% российских родителей безоговорочно готовы платить за образование своих детей. Каждый четвертый опрошенный заявил, что готов платить за детское образование в зависимости от суммы ежегодных платежей. Еще 11% россиян выберут платное образование только если смогут себе это позволить.

Свое образование - речь идет о курсах повышения квалификации, первом и втором высшем - безоговорочно готовы оплатить 9% опрошенных. Показатель также ниже 205 г., когда за свое образование готовы были заплатить 14% респондентов.

Большинство россиян оказались не готовы платить как за собственное образование (71%), так и за образование своих детей (37%). Эти цифры увеличились за прошедшие с момента последнего опроса четыре года: тогда об этом заявляли 67% и 32% соответственно.

Чаще всего о готовности платить за образование говорили жители Северо-Западного округа: 69% из них готовы или не отрицают возможность оплаты образования детей, а 33% - своего собственного. Меньше всего сторонников платного образования на Северном Кавказе.

"Наибольшую готовность оплачивать обучение детей выразили молодые родители: около трети подтвердили, что готовы к оплате, четверть – рассмотрят возможность в зависимости от размера ежегодного платежа", - отмечают авторы опроса. 49% опрошенных среди жителей в возрасте 18 – 25 лет согласны на платное образование.

58% респондентов готовы платить до 50 тыс. в год., доля таких ответов снизилась за четыре года на 5%. При этом увеличилось количество тех, кто готов отдавать за обучение от 50 до 100 тыс. руб. в год: с 23% до 30%.

Для себя россияне чаще готовы оплатить курсы повышения квалификации (45%), первое высшее образование находится на втором месте с 29%. Для детей - первое высшее образование (67%) и второе высшее образование (23%).

Как сообщало Накануне.RU, высшее образование в России подорожало на 15-19% за год, средняя стоимость семестра в российском вузе составляет 69 тыс. руб.