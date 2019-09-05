Зоопарк какой-то! При проектировании зверинца в Перми похищены 130 миллионов, - СМИ

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю провели обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе "РЖДСтрой". Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным этих источников, обыски накануне также проходили по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДСтрой".

По сообщению издания, мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы речь идет о хищении денег на разработку проектно-сметной документации в прошлом году. Сумма хищений, по предварительной информации, составила 130 млн руб.

В пресс-службе ГУ МВД России отказались от комментариев.

"В соответствии с требованиями статьи 161 УПК дать информацию по уголовному делу не представляется возможным, так как данные предварительного расследования не подлежат разглашению", - заявили корреспонденту Накануне.RU в ведомстве.

Напомним, сроки сдачи пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный перенесены на 2021 г. Корректировка даты связана с нарушением срока разработки подрядчиком проектно-сметной документации на строительство второй очереди.

Информацию об обысках подтвердили в министерстве строительства Пермского края.

"В краевом УКСе сотрудникам правоохранительных органов оказывается полное содействие в рамках проводимых процессуальных мероприятий. В свою очередь, министерство строительства также готово оказывать необходимое содействие", - сообщили в пресс-службе краевого минстроя.