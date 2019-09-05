Киевский суд отпустил из-под стражи Владимира Цемаха – фигуранта дела о сбитом малайзийском "Боинге"

Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха, сообщает украинское издание "Обозреватель". Его отпустили под личное обязательство.

Напомним, накануне прокуратура Нидерландов просит Киев не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" по делу о сбитом малайзийском "Боинге" над Донбассом.

Член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО ДНР уже в качестве подозреваемого.

В июле глава JIT Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.