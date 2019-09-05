27 Сентября 2020
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Политика
Владимир Цемах (2019) | Фото:facebook.com/lunkovaalyona|Алена Лунькова

Киевский суд отпустил из-под стражи Владимира Цемаха – фигуранта дела о сбитом малайзийском "Боинге"

Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха, сообщает украинское издание "Обозреватель". Его отпустили под личное обязательство.
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Напомним, накануне прокуратура Нидерландов просит Киев не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" по делу о сбитом малайзийском "Боинге" над Донбассом.

Член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО ДНР уже в качестве подозреваемого.

В июле глава JIT Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.

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Киевский суд отпустил из-под стражи Владимира Цемаха – фигуранта дела о сбитом малайзийском "Боинге"

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Теги: владимир цемах, малайзийский боинг, обмен пленными



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