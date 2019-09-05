От главы Троицка потребовали уволить руководителя МБУ в связи с утратой доверия

Прокуратура потребовала от главы Троицка уволить руководителя МБУ "Троицкстройконтроль" в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, будучи кандидатом на эту должность он представил справку о доходах за 2018 год, в которой не отразил доход от реализации двух транспортных средств. А также скрыл сведения, что является учредителем и директором коммерческой организации.

Было установлено, что по результатам аукционов его работодатель - управление по капитальному строительству администрации города заключило муниципальные контракты на выполнение работ на сумму 400 тыс. рублей с его организацией. Однако руководитель МБУ не сообщил об имеющемся конфликте интересов.