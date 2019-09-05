Экология и климат на 20% увеличивают количество смертей в России за год - Минздрав

Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на Климатическом форуме городов в Москве.

"Вклад экологии и климата в увеличение смертности - где-то 20% (в год – прим. ред.). Те данные, которые мы видим, анализируя статистку по смертности и заболеваемости в течение года, они как раз говорят об этом, что перепады погоды очень влияют на заболеваемость",- цитирует чиновника РИА Новости.