Макаровский мост в Екатеринбурге опять перекроют: где объехать

Екатеринбургские строители в очередной раз закроют движение по Макаровскому мосту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, работы связаны с обустройством трамвайных путей, в связи с этим закрывается движение транспорта по мосту на улице Челюскинцев. Закрытие произойдет в следующие промежутки времени: с 11.00 6 сентября до 6.00 9 сентября, а затем с 11.00 13 сентября до 6.00 16 сентября.

Как уточнили в администрации, движение в эти дни будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, а также переулку Красному.

Напомним, Макаровский мост в Екатеринбурге был открыт для автомобилей и общественного транспорта в начале июля. В конце августа его снова закрыли.