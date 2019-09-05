В Минздраве рассчитывают, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Минздраве рассчитывают, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Об этом она сообщила РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

По данным опросов, добавила Скворцова, 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи спиртного. Кроме того, его поддерживает Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Между тем, напомним, в Минэкономразвития не поддержали законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года.

Изначально не поддерживал инициативу и Минфин, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

О том, что будут рассмотрены варианты установления возрастной планки от 19 лет до 21 года, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. РПЦ одобрила инициативу.

Позже Министерство здравоохранения решило внести поправку в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Предложено запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минздраве рассчитывают, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вероника скворцова, алкоголь, 21 год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2019 09:42 Мск Минэкономразвития не поддержало запрет на крепкий алкоголь до 21 года
Ранее 21.03.2019 14:37 Мск "Завтра появится 16%-ая водка?" Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети