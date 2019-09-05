В Минздраве рассчитывают, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Об этом она сообщила РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

По данным опросов, добавила Скворцова, 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи спиртного. Кроме того, его поддерживает Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Между тем, напомним, в Минэкономразвития не поддержали законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года.

Изначально не поддерживал инициативу и Минфин, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

О том, что будут рассмотрены варианты установления возрастной планки от 19 лет до 21 года, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. РПЦ одобрила инициативу.

Позже Министерство здравоохранения решило внести поправку в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Предложено запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.