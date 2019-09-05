Пуски с космодрома Восточный будут производиться и в интересах США – Путин

Россия заинтересована в привлечении иностранных партнёров к работе на космодроме Восточный, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Мы сейчас вопрос решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Мы считаем, что непросто там, возможно, работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно их привлекать к этому сотрудничеству", - цитирует РИА Новости главу государства.

Путин напомнил, что Россия активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с космодрома Восточный.

6 сентября Путин посетит Восточный и обсудит с правительством и профильными ведомствами проблемы строительства космодрома. "Ведомости" накануне сообщали, что Путин может решить вопрос относительно нынешнего подрядчика стройки – им может стать Минобороны, рассказали газете два федеральных чиновника.