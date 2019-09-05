27 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Пуски с космодрома Восточный будут производиться и в интересах США – Путин

Россия заинтересована в привлечении иностранных партнёров к работе на космодроме Восточный, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
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"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Мы сейчас вопрос решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Мы считаем, что непросто там, возможно, работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно их привлекать к этому сотрудничеству", - цитирует РИА Новости главу государства.

Путин напомнил, что Россия активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с космодрома Восточный.

6 сентября Путин посетит Восточный и обсудит с правительством и профильными ведомствами проблемы строительства космодрома. "Ведомости" накануне сообщали, что Путин может решить вопрос относительно нынешнего подрядчика стройки – им может стать Минобороны, рассказали газете два федеральных чиновника.

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Пуски с космодрома Восточный будут производиться и в интересах США – Путин

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Теги: владимир путин, космодром восточный, международное сотрудничество, космические пуски



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