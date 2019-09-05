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Экономика В России
фрукты магазин супермаркет витрина прилавок Гринвич Гипербола (2014) | Фото:Накануне.RU

Россияне стали меньше тратить на еду - исследование

Реальные расходы россиян на еду сократились в 2018 году на фоне падения доходов.
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За год расходы на питание снизились на 3,6% по сравнению с тратами в 2017-м и на 7,7% по сравнению с тратами в 2013-м. В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны, говорится в докладе НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе", который цитирует Лента.Ру.

По данным исследования, средние расходы россиян на питание в структуре потребительских расходов в прошлом году достигли 36%. Согласно международным стандартам, бедными считаются те потребители, которые тратят на еду более 60 % всех расходов.

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Россияне стали меньше тратить на еду - исследование

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Теги: россияне, еда, расходы



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