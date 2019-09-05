Челябинские таможенники не пропустили через границу контрафактную обувь с Микки Маусом

Челябинские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Российской Федерации детской контрафактной обуви с товарным знаком "Mickey Mouse".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской таможни, грузовик следовал из республики Кыргызстан через КПП "Троицк". В нем было обнаружено 2 тыс. 400 пар обуви, маркированной товарным знаком "Mickey Mouse". Контрафакт везли в Новосибирск.

"По предварительной оценке, ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки, составил более 3 млн рублей". – говорится в сообщении.

Товар изъят и передан полиции. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.