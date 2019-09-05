В СовФеде позицию Малайзии по расследованию крушения MH17 назвали "последовательной"

В Совете Федерации считают позицию Малайзии по поводу расследования крушения Boeing-777 "последовательной".

Ранее, напомним, премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад усомнился в наличии достаточных оснований для обвинения России.

Зампред комитета по международным делам Андрей Климов рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что малайзийская сторона с первых дней после трагедии действовала в одном направлении.

"Как только это всё случилось, малайзийская сторона была достаточно последовательна. Она очень аккуратно относились к попыткам обвинить Россию. Так что, они не меняют, в этом отношении, своей позиции. Она артикулируется ими периодически на разных уровнях. Они рассчитывали, что расследование всё-таки примет правильное направление. Мы им даже объясняли, что вряд ли это случится, потому что запад действительно крайне заинтересован, чтобы эта ситуация была в подвешенном состоянии и давала им повод для русофобских действий. Санкции, которые продлили в очередной раз. Чиновники – "евробюрократы" из Европейского союза тоже были мотивированы, в своё время, именно случившейся трагедией. Так что здесь, боюсь, что любые заявления Малайзийской стороны, как и наши, не будут услышаны тем, кто сегодня говорит, что идёт некое следствие", - заметил сенатор.