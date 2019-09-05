27 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
граната (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В приемную ФСБ в Москве пришла женщина с гранатой

В приемную ФСБ РФ в центре Москвы женщина принесла гранату. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

34-летняя жительница Подмосковья пояснила, что это корпус гранаты без взрывателя. По ее словам, она купила его с рук у незнакомого ей мужчины на радиорынке "Царицыно".

Силовики изъяли предмет и направили на исследование.

Ранее полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который не впускал к себе домой судебных приставов и угрожал им гранатой.

Мужчина заперся в квартире в жилом доме на Октябрьской улице. В результате переговоров его уговорили открыть дверь. Перед этим из дома эвакуировали нескольких жильцов.

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В приемную ФСБ в Москве пришла женщина с гранатой

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Теги: фсб, граната, женщина



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