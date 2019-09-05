27 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье антимонопольщики выявили сговор на рынке вывоза ТКО

В Прикамье антимонопольщики рассмотрели третье за год дело о сговоре на рынках при вывозе твердых коммунальных отходов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.
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По данным ведомства, речь идет об аукционе по вывозу мусора в границах Александровского района, Березников и Кизеловского городского округа еще весной этого года. Помимо косвенных признаков картеля, УФАС выяснило также, что компании "Сана-М" и "Босфор" подали заявки на участие в торгах с одного IP-адреса, с разницей в три секунды. Причем первые части заявок были одинаковыми - лишь в одном месте исправлена орфографическая ошибка.

Антимонопольщики установили, что компании вступили в сговор и координировали свои действия на торгах, что привело к минимальному снижению стоимости контракта - на 0,5% и победе компании "Босфор". Почти сразу после заключения контракта с "Теплоэнерго", "Босфор" передала часть контракта на субподряд второму участнику картеля - "Сана-М".

Заместитель руководителя пермского УФАС Марина Кудрявцева отметила, что стоимость контракта - один из параметров установления тарифов для жителей края.

"Соответственно, если бы при проведении аукционов не было бы сговоров, а значит, снижение максимальной стоимости контракта было бы большим, это могло бы привести к уменьшению тарифа на вывоз мусора", - сообщила она.

Теперь компаниям грозят штрафы в размере от одной десятой до половины цены контракта. Отметим, что она превысила 186 млн руб.

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В Прикамье антимонопольщики выявили сговор на рынке вывоза ТКО

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Теги: картель, сговор, вывоз тко, региональный оператор, пермское уфас



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