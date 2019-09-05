Британский парламент запретил "жесткий сценарий" Brexit

Палата общин парламента Великобритании запретила так называемый "жесткий сценарий" Brexit.

Читайте также: Уходящая с поста британского премьера Мэй вспомнила слова Путина в своей прощальной речи

Законопроект, запрещающий Британии покидать Европейский союз без договора, был принят палатой общин в третьем чтении: он предполагает отсрочку до 31 января следующего года. За документ проголосовали 327 человек, 299 высказались против.

Теперь его должна одобрить палата лордов и подписать британская королева Елизавета II. После принятия проекта премьер-министр страны Борис Джонсон внес на рассмотрение вопрос о досрочных выборах: правительство хочет провести их 15 октября, пишет Infox.ru.

Напомним, в марте британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit. После этого премьер Тереза Мэй ушла в отставку.