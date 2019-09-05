Ростехнадзор вновь подал иск к "Корпорации развития"

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Управление вновь пытается наложить штраф на общество, передает корреспондент Накануне.RU.

"Корпорация развития" несколько раз проигрывала суды управлению Ростехнадзора. Заявления касались строительства моста через реку Надым на Ямале. В феврале 2019 г. "Корпорация развития" была оштрафована за неисполнение предписания о консервации второй очереди моста.

Суть нового иска в управлении не пояснили, в ведомстве попросили направить запрос. Иск направлен накануне и еще не принят к производству.

Как сообщало Накануне.RU, Корпорация объявила конкурс на консервацию второй очереди моста в 2018 г. Начальная стоимость закупки - 3,5 млн руб. Однако с первой попытки подрядчика найти не удалось.

Ямальский мост - часть Северного широтного хода. В 2018 г. было подписано концессионное соглашение по строительству магистрали, проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест").