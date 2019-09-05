В Зауралье мужчина пытался подкупить пограничника за нелегальный ввоз алкоголя из Казахстана

В Курганской области будут судить 39-летнего мужчину за попытку подкупа пограничника ФСБ.

22 июля этого года в городе Петухово мужчина попытался дать пограничнику 20 тыс. руб. за беспрепятственный ввоз немаркированного алкоголя, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Пограничник рассказал о преступных намерениях подозреваемого своему начальству.

"Сразу после передачи денег взяткодатель был задержан", - добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело передано в суд.