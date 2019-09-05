27 Сентября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпании, летающие на Дальний Восток, получат преимущество при распределении маршрутов - Путин

В ближайшие пять лет (до 2024 года) на Дальнем Востоке будет реконструировано 40 аэропортов. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума Владимир Путин. Он также поручил Министерству транспорта закрепить норму о преимуществах для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, при распределении маршрутов.
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В начале июля этого года руководитель Минвостокразвития России Александр Козлов на заседании коллегии ведомства пожаловался на нереализованные планы по созданию на Дальнем Востоке транспортной инфраструктуры.

Так, по его словам, 28 маршрутов, на которые должны были быть выделены субсидии, так и не были запущены – размер субсидий просто не покроет расходы перевозчиков.

"Мы смогли добиться, что программа (льготных авиаперевозок – прим. ред.) стала круглогодичной, перечень маршрутов увеличился до 134. Но должен констатировать, что 28 маршрутов пока не открылись, например, Благовещенск - Владивосток, Анадырь - Новосибирск, Южно-Сахалинск - Елизово, Чита - Владивосток. Причина - размер компенсаций авиакомпаниям не соответствует потребностям затрат", - цитирует Козлова "Интерфакс".

Кроме того, к настоящему моменту не создана региональная авиакомпания на Дальнем Востоке, хотя председатель правительства РФ давал поручение о ее создании еще 28 ноября 2017 года.

"Я могу ответственно заявить, что до сих пор (поручение – прим. ред.) не выполнено теми ведомствами, которым это поручено. Жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск через Москву, или из Южно-Сахалинска через Хабаровск в Магадан. Региональные авиаперевозки позволят кратно увеличить внутренний туризм", - подчеркнул Козлов.

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Авиакомпании, летающие на Дальний Восток, получат преимущество при распределении маршрутов - Путин

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Теги: дальний восток, авиакомпании, владимир путин, аэропорт



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