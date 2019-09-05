"Разгильдяйство и пофигизм". Глава Перми возмущен пробками из-за ремонта улицы Героев Хасана

Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал "развязать" ситуацию с пробками на улице Героев Хасана в кратчайшие сроки. О проблеме градоначальник рассказал в своем Instagram.

"Сегодня с утра мой директ заполнен сообщениями о пробках на улице Героев Хасана. Возмущение людей понятно и абсолютно оправданно. Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ "Пермблагоустройства" не выдерживает никакой критики, при тем, что у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например, улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как, разгильдяйством и пофигизмом сегодняшний старт работ на Героев Хасана и не назовешь", - поделился возмущением с подписчиками глава города.

Он сообщил, что объявил выговор директору МКУ "Пермблагоустройство" Евгению Масалеву за отвратительную подготовку к началу реконструкции. "Поручил представить мне полную выкладку по мерам стабилизации ситуации и в кратчайшие сроки минимизировать трудности для людей", - заявил Самойлов.

Напомним, в Перми начался ремонт последнего участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до Василия Васильева. После ремонта на участке будет по три полосы в каждую стороны. Вдоль улицы с двух сторон построят тротуары и велодорожку. Кроме того, взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология "отнесенный поворот" позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ движения применят в Перми впервые.

Подрядчик сделает дорожное покрытие, светофоры, переделает сети наружного освещения, электроснабжения, построит ливневую канализацию, сети связи, инфраструктуру водопровода и канализации, оборудует железнодорожные переезды и озеленит улицы. Появится автоматизированная система управления дорожного движения.

Осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Это позволило без остановки движения автомобилей и прекращения движения поездов по Транссибу ликвидировать "узкое горлышко", а на его месте расширить дорогу до шести полос. Улица обеспечивает выезд из города и связь близлежащих районов с центром города. Закончить реконструкцию участка планируется в 2021 году.