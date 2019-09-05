"Ростелеком" предложит россиянам оплачивать покупки лицом

"Ростелеком" в октябре представит оплату товаров и услуг по изображению лица, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом. Сделать это можно в приложении "Ростелекома" или банка, поддерживающего оплату по лицу.

"Ростелеком" – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года, одним из инициаторов ее создания был Центробанк.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных. Причем сканировать у пользователя могут не только отпечаток пальца, но и лицо.

Для того, чтобы "платить лицом", потенциальному покупателю нужно сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. Второй вариант доступен для тех, кто ранее проходил сканирование лица в отделении Сбербанка.