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Спорт Свердловская область
Андрей Мартемьянов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" нацелился на финал плей-офф Кубка Гагарина и рассчитывает на Дацюка

Задача хоккейного клуба "Автомобилист" на предстоящий сезон - попасть в финал плей-офф Кубка Гагарина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в ТАСС сообщил президент екатеринбургской команды Андрей Козицын.

По его словам, в решении этой задачи клуб рассчитывает на помощь воспитанника свердловского хоккея Павла Дацюка.

"Это наше все, очень надеемся на Дацюка, тем более, что он наш воспитанник, местный", - отметил Козицын.

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов рассказал, когда ждать выхода Павла на лед.

"Сейчас он восстанавливается, идет интенсивная работа. К концу месяца должен быть в строю", - заявил специалист.

Андрей Мартемьянов, Андрей Козицын, Максим Рябков(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Мартемьянова, акцент в предстоящем сезоне будет сделан на игры плей-офф. Он добавил, что чемпионат будет непростым, к тому же, идет обновление команды.

"Но мы готовы сражаться", - пообещал главный тренер.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ "Автомобилист" стартовал с двух побед, на домашнем льду одолев "Северсталь" и "Витязь".

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"Автомобилист" нацелился на финал плей-офф Кубка Гагарина и рассчитывает на Дацюка

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Теги: Автомобилист, Кубок Гагарина, Дацюк



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