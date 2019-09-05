27 Сентября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: myopenugra.ru

В Белоярском районе открыли стелу "Тебе, учитель, посвящаю!" и заложили рябиновую Аллею педагогической славы

В Белоярском на "Аллее умников" накануне торжественно открыли стелу "Тебе, учитель, посвящаю!". Установку стелы инициировали старшеклассники школы №3 Белоярского. Ребята рассказали о своей идее главе района и старшим товарищам, под чьим шефством находится школа. Проект поддержали Белоярское управление аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Югорск", руководителем которой является секретарь местного отделения партии Андрей Кайдаш и местные "единороссы". В течение года партийцы своими силами по проекту школьников воплотили идею в жизнь.

Вчера состоялось торжественное открытие долгожданной достопримечательности. Птица пеликан – символ милосердия и любви к детям – украсила стелу. На ней запечатлены имена лучших педагогов по итогам конкурса на грант главы Белоярского района.

(2019)|Фото: myopenugra.ru

Праздничное мероприятие открыл глава Белоярского района Сергей Маненков. В своем выступлении глава сказал, что в Белоярском районе созданы все условия для развития детей разного возраста. Он поблагодарил ребят за неравнодушие к своему городу. "У нас есть прекрасные детские сады, школы, в каждом учебном заведении трудятся высококвалифицированные педагоги, все дети в нашем районе учатся в одну смену. Мы в лидерах в Югре по качеству образования. И сегодня хочется за это сказать спасибо учителям и нашим детям", - поделился Сергей Маненков.

(2019)|Фото: myopenugra.ru

"В нашем районе растет достойная смена, и это здорово, что идея создания стелы, посвященной лучшим педагогам района, принадлежит именно школьникам, которые решили, что на "Аллее умников" рядом со стелой лучшим ученикам, должна стоять стела лучшим педагогам", - отметил секретарь местного отделения Партии Андрей Кайдаш.

На торжественном мероприятии присутствовали ученики, представители местного отделения Партии и жители города и конечно педагоги, чьи имена запечатлены на стеле. Им с наилучшими пожеланиями были вручены подарки и цветы, а школьники в их честь спели песню.

(2019)|Фото: myopenugra.ru

В этот же день ребята вместе с учителями и общественниками высадили более тридцати саженцев рябины, заложив в честь праздника "Аллею педагогической славы".

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В Белоярском районе открыли стелу "Тебе, учитель, посвящаю!" и заложили рябиновую Аллею педагогической славы

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