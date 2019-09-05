На Ямале на шесть часов задержали самолет до Краснодара

В Ноябрьском аэропорту задержали вылет самолета авиакомпании "Ямал" до Краснодара, передает корреспондент Накануне.RU.

Вылететь воздушное судно должно было в 15.10. Время задержки рейса составило шесть часов. По информации, опубликованной в группе "Происшествия Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте", на перроне для стоянки самолетов якобы произошло ЧП. По неподтвержденной информации, самоходный трап повредил обшивку А320.

Получить официальный комментарий от авиакомпании и от аэропорта на момент публикации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Отметим, что в комментариях, один из подписчиков группы заявил, что работает в аэропорту и "траповщик" не виноват. Однако подробности случившегося раскрывать не стал.

Добавим, что тем же вечером за пассажирами вылетел резервный борт из Тюмени.